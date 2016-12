Homem mata ex-namorada asfixiada e pratica suicídio

00:00 · 22.12.2016 por José Avelino Neto - Colaborador

Moradores se aglomeraram na entrada da casa onde os corpos foram encontrados e acompanharam o trabalho dos peritos ( FOTO: PAULO SIMIÃO )

Quixeramobim. Um crime de homicídio seguido de suicídio foi registrado neste Município da região Central cearense, distante cerca de 200Km de Fortaleza. O caso aconteceu na tarde de ontem no bairro Pompeia. De acordo com as informações da Polícia, Francisca Antonielle de Sousa, 22, foi morta por Alexandre Gomes Leandro, 30, que praticou suicídio após matar a ex-namorada. É o segundo caso de homicídio seguido de suicídio na cidade, em dez dias.

O crime aconteceu na casa de Alexandre. Moradores informaram à Polícia que o homem se relacionava com Antonielle mas os dois estavam separados. Alexandre, no entanto, não aceitava o fim do relacionamento e teria cometido o crime.

De acordo com as informações da Polícia, o corpo de Antonielle foi encontrado na cozinha da residência com um saco plástico na cabeça e um fio envolto em seu pescoço. A vítima também apresentava uma lesão na testa.

Uma fonte, que pediu para não ser identificada, disse ainda que o corpo da mulher foi encontrado com as roupas rasgadas e parcialmente despido, o que levanta suspeita de ter havido luta corporal ou tentativa de estupro. Não havia marcas de perfurações por arma de fogo ou arma branca no corpo de Antonielle.

O pai e o irmão da jovem estavam em estado de choque. Familiares disseram aos policiais que a vítima teria saído de casa pela manhã para o trabalho e desde então, não havia retornado. Parentes estavam à procura de Antonielle e resolveram ir até a casa de Alexandre.

A porta estava trancada, mas eles resolveram arrombar o imóvel e encontraram os dois mortos. Na residência, os policiais encontraram um bilhete que, provavelmente, foi escrito por Alexandre antes de morrer.

No documento, o homem cita um rapaz e dizia que a ex-namorada estava tendo um caso com ele, que seria o culpado pelo crime. Os corpos foram levados para o Núcleo da Perícia Forense (Pefoce) da cidade, onde serão examinados. Até o fechamento desta matéria, os médicos legistas ainda não havia realizado a necropsia. Somente após o exame, será possível afirmar a causa da morte. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Quixeramobim.

Outro caso

Este é o segundo crime deste tipo registrado em menos de duas semanas na cidade. No último dia 11, no mesmo bairro onde aconteceu o crime de ontem, Antônio Evilásio da Silva, 48, matou a tiros Karliana Maria da Silva Barros, 32. Logo em seguida Evilásio teria disparado contra si. O crime aconteceu na casa de Karliana Maria. Os dois morreram no local. A jovem deixou dois filhos.