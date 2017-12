Homem está preso no lugar do irmão

01:00 · 23.12.2017

Um homem foi preso injustamente no lugar do próprio irmão, conforme a Defensoria Pública do Ceará. André dos Santos Epifânio está detido na Cadeia Pública de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), desde o fim de 2016, porque seu irmão mais velho, Antônio Barbosa dos Santos Neto, se passou por ele quando foi abordado por policiais.

A Defensoria entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva de André Epifânio, na última sexta-feira (22). A tentativa de homicídio atribuída ao homem, no distrito de Croatá, em São Gonçalo de Amarante, aconteceu no ano de 2008.

Na ocasião, Antônio Barbosa foi detido em flagrante, com o nome do irmão. No entanto, após uma fuga da Cadeia Pública, o nome que ficou no Banco Nacional de Mandados de Prisão foi o de André Epifânio. A Defensoria Pública afirma ter tomado conhecimento da confusão durante uma audiência de instrução e julgamento que Antônio Barbosa participou, referente a outro processo.

Na audiência, Barbosa confessou que, no ato da prisão, falseou a identidade, afirmando ser Epifânio. O caso foi encaminhado ao Núcleo de Assistência ao Preso Provisório e às Vítimas de Violência (Nuapp), em Fortaleza. O pedido de revogação impetrado pela Defensoria aguarda pelo parecer do Ministério Público do Ceará (MPCE) e pela decisão da Justiça.

Falsa identidade

A Defensoria Pública ressaltou que casos em que o suspeito preso se identifica como outra pessoa são comuns no Estado do Ceará, o que resulta na prática de mais um crime. A defensora pública Gina Moura conta que já ingressou com vários pedidos semelhantes. "Identificar-se como outra pessoa é, em grande medida, um exercício de defesa. Apesar disso, essa não é a posição dominante da jurisprudência, que entende a prática do crime de falsa identidade", afirma.