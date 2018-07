Homem é preso sob suspeita de estupro

01:00 · 11.07.2018

A equipe da Delegacia Regional da Polícia Civil em Canindé prendeu na tarde dessa segunda-feira (9) um homem suspeito de abusar sexualmente de uma enteada e também do neto, um menino de 6 anos.

De acordo com as investigações coordenadas pelo delegado titular da regional, Daniel Aragão Mota, os casos ocorreram na localidade de Alegre, na zona rural de Itatira, município vizinho a Canindé.

Os atos de violência sexual chegaram ao conhecimento da Polícia Civil por meio de denúncia anônima. Segundo os policiais, o suspeito era muito temido pela vizinhança, por ser considerado violento.

A partir das investigações, Daniel Mota solicitou a prisão preventiva do suspeito à Justiça de Itatira. De posse do mandado judicial, os policiais civis conseguiram efetuar a captura.

Motivação

Ainda nas investigações, a Polícia Civil apurou que o suspeito, de 56 anos, chegou a manter, por muitos anos, um relacionamento com uma mulher.

Quando o casal decidiu morar junto, a mulher já tinha uma filha adolescente, oriunda de um outro relacionamento. Poucos dias depois o padrasto teria começado a abusar sexualmente da enteada.

A menina engravidou do suspeito e teve uma filha, que cresceu e teve um filho com outro homem. Revoltado com este outro relacionamento, o padrasto teria passado a molestar sexualmente do neto.

Em depoimento na Delegacia de Itatira, o suspeito teria negado envolvimento nos crimes. O delegado ressaltou que os resultados dos exames realizados nas vítimas estão sendo aguardados. A identificação do homem não foi revelada pelas autoridades, para resguardar as imagens das duas vítimas.