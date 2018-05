Homem é morto em tiroteio

01:00 · 02.05.2018

Um homem suspeito de participar de uma quadrilha responsável por cometer vários crimes em Itapiúna (a cerca de 144 km de Fortaleza) foi morto, ontem, em um confronto com o Comando Tático Rural (Cotar), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Conforme informações de um oficial do Cotar, que preferiu não se identificar, uma composição recebeu informações sobre o grupo criminoso e iniciou as diligências pelo Município. Em uma localidade na zona rural, dois homens que estavam em uma moto tentaram fugir.

Os PMs deram ordem de parada à dupla, que reagiu com disparos contra a composição, de acordo com o militar. Houve troca de tiros e um homem identificado como Jorgeano Santos Lima foi alvejado. Já o seu comparsa, 'Caboré', entrou no matagal e conseguiu fugir. Jorgeano foi levado ao hospital municipal, mas morreu na unidade de saúde.

O Cotar apreendeu um revólver calibre 38, com 5 munições deflagradas e uma intacta, e uma moto Honda Bros. O material foi levado à Delegacia Metropolitana de Maracanaú.