Homem é executado dentro de hospital

01:00 · 20.09.2018

Um homem foi assassinado a tiros dentro do Hospital Municipal de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite de ontem. O crime aconteceu por volta de 19h30. A vítima foi identificada como Rodrigo Breno Bandeira de Sousa, de 26 anos. Ele foi alvejado por pelo menos cinco tiros.

Conforme apurado pela reportagem da TV Verdes Mares junto aos policiais militares que atenderam a ocorrência, um criminoso entrou na unidade de saúde (que fica localizada no Parque Soledad) já efetuando disparos contra o homem, que seria seu desafeto pessoal, e fugiu em seguida.

Há informações que uma recepcionista do hospital público também foi atingida, por um tiro de raspão. Ela foi socorrida ainda dentro da equipamento e não corre risco de morte.

No momento do crime, uma outra funcionária do hospital pulou o balcão para não ser alvejada e, devido a queda, fraturou o braço. Os PMs informaram que Breno respondeu a um ato infracional por roubo, quando ainda era adolescente.