Homem aplica golpes em mais de 100 vítimas

01:00 · 12.10.2017

André Luís de Sousa está preso na sede do 2º DP e deverá responder pelo crime de estelionato, com pena de reclusão prevista de um a cinco anos

Um homem suspeito de aplicar golpes internacionais em pessoas físicas e estabelecimento comerciais foi preso por policiais Civis do 2º DP, na Aldeota. André Luís de Sousa, 33 anos, foi capturado em flagrante na última segunda-feira (9), após passar uma temporada hospedado em um Flat, no bairro Meireles, onde havia deixado uma dívida no valor de R$ 4.800. Segundo o titular da Delegacia, Dionísio Amaral, o acusado teria enganado, pelo menos, 100 vítimas.

Por não ter residência fixa, André Luís passou cerca de 30 dias no apartamento alugado, até ser localizado pela Polícia mediante denúncia. "A gente foi chamado pelos donos de um flat, que deu notícia de que ele teria feito uma conta e estaria se preparando para fugir do local, afirmando que estava sacando um dinheiro na conta, mas não tinha saldo", afirmou Dionísio Amaral, durante coletiva à imprensa, na tarde de ontem.

A partir da identificação do suspeito, os investigadores constataram o envolvimento de André Luís em outros golpes registrados no 2º DP. Na unidade, dois inquéritos instaurados em fevereiro deste ano, apontavam o nome dele em crimes de estelionato praticados em dezembro de 2016.

Em umas das ações criminosas, o suspeito teria vendido passagens aéreas fraudulentas a uma mulher, que teve a identidade preservada. Durante o processo de negociação, a vítima depositou R$ 1.300 na conta corrente do golpista como forma de pagamento. Contudo, André Luís não cumpriu com o acordo fechado com a cliente. À época, ele morava na Praia de Iracema, lugar onde a mulher passou a ir cobrar a prestação do serviço. Ao chegar no imóvel, foi informada pela portaria de que o suspeito estaria também com débitos pendentes em bares, restaurantes e lanchonetes de Fortaleza.

Outra prática ilícita cometida pelo acusado, no mesmo mês, aconteceu quando ele pediu a uma segunda pessoa para financiar um veículo, alegando que após a compra, o automóvel seria transferido para seu nome. De acordo com o delegado Dionísio Amaral, a compra foi consumada, mas o transporte foi vendido por R$ 8 mil.

"Ele vendeu para uma outra pessoa, afirmando que ia entregar a procuração, mas também não cumpriu com o prometido. Essa pessoa que pagou o valor ficou cobrando a procuração. Depois, ele pegou o carro dizendo que ia resolver a situação, aí não devolveu mais o carro", detalhou o delegado.

Internacional

Para além da Capital, André Luís enganou vítimas em nível internacional. Com ele, a Polícia apreendeu um celular, usado para divulgar as falsas ofertas em sua página pessoal, na Internet. Em um aplicativo de mensagens instantâneas instalado no aparelho, a investigação já conseguiu contabilizar mais de 100 pessoas enganadas pelo estelionatário.

Há vítimas de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, e também de Angola, na África. Crimes cometidos em diversas outras modalidades. "Até garota de programa ele enganou. Ele vendia de ingressos para eventos de música eletrônica, vendia milhas e pedia dinheiro emprestado já com propósito de não pagar", disse Amaral.

André Luís está preso na sede do 2º DP e deverá responder pelo crime de estelionato, com pena de reclusão prevista de um a cinco anos. A Polícia orienta que outras vítimas registrem Boletim de Ocorrência (B.O) caso tenham caído em golpes praticados pelo homem. (Colaborou Felipe Mesquita)