Grávida é morta pelo companheiro

01:00 · 21.12.2017

Uma grávida de cinco meses foi assassinada a golpes de faca pelo companheiro, no começo da noite da última terça-feira (19), no município de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima, Magna Venilde Freitas Barbosa, 43, estava na casa de Francisco Océlio Lima da Silva, 57, situada na localidade Baixa Grande, quando iniciaram uma discussão e ele cometeu o crime.

De acordo com informações repassadas por testemunhas à Polícia Militar, a motivação da briga entre os dois teria sido ciúmes. Moradores da região relataram que a vítima morava em outra rua, mas costumava ir beber na casa de Francisco Océlio, com quem mantinha um relacionamento amoroso há cerca de dez anos.

O suspeito do crime fugiu em uma bicicleta, mas acabou sendo capturado pouco tempo depois de esfaquear Magna, ainda nas proximidades do bar. Ele foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Eusébio, que era a plantonista da área, no momento da prisão.

Segundo a equipe da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, após o flagrante, Océlio Silva confessou o cometimento do homicídio. Ainda de acordo com os policiais civis, no momento em que prestou depoimento, o suspeito estava embriagado e dificultou o entendimento, em relação à motivação do fato. "Nem ele mesmo soube dizer o que aconteceu", afirmou o investigador, que não quis se identificar.

Na manhã desta quarta-feira (20), o preso foi encaminhado para a Delegacia de Aquiraz. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar a fim de obter mais informações sobre o caso, mas não obteve respostas.

Feminicídio

Francisco Océlio Lima da Silva responderá pelo crime de feminicídio. No Brasil, o assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade de gênero é considerado crime hediondo. Somente em 2013, 13 vítimas de feminicídios foram contabilizadas por dia no País, segundo o Mapa da Violência de 2015.