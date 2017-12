Governador convoca 730 policiais civis aprovados

00:00 · 16.12.2017

O Governo do Estado do Ceará convocou, nessa sexta-feira (15), 730 novos policiais civis. Todos eles pertencem à segunda turma e são remanescentes do concurso público realizado no ano de 2015.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o total de convocados é dividido em 476 inspetores, 201 escrivães e 53 delegados. As matrículas acontecem de forma online, a partir das 8h deste sábado (16), seguindo até às 23h59 do próximo dia 18.

O link para a matrícula no Curso de Formação e Treinamento Profissional está disponível no site da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp-CE). A orientação do Governo é que, após o preenchimento do documento online, a ficha seja impressa e entregue na sede da Aesp.

Entrega

De acordo com a SSPDS, o atendimento no prédio acontece nos dias 22, 26 e 27 deste mês, das 8h às 12h e de 13h às 17h. A Aesp está localizada na Av. Presidente Costa e Silva, Mondubim. A relação completa dos convocados e a lista de documentos exigidos pelo Governo estão disponíveis em editais onlines e divididos de acordo com a função.