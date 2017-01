Golpistas são, na maioria das vezes, de outro estado

00:00 · 16.01.2017

A exemplo de práticas famosas como o 'golpe da UTI', o 'golpe do parente em trânsito' e o 'golpe do bilhete premiado', o 'golpe do boleto falso' é praticado, na maioria das vezes, por estelionatários de outros estados.

Golpe do boleto falso desafia a polícia

"95% dessas pessoas têm contas e IPs (endereço do computador) conectados em outro estado da Federação. A gente identifica a localização do favorecido do valor do golpe e então a gente remete o caso para esse estado", descreve o titular da DDF, Jaime Paula Pessoa Linhares.

Segundo o delegado da Polícia Civil, a transferência do inquérito entre os estados prejudica a investigação, que tende a não encontrar o criminoso.

Jaime Paula afirma que raramente viu alguém ser preso pelo 'golpe do boleto falso'. Um dos empecilhos no trabalho policial é o flagrante. "Existem os indiciamentos. Mas é difícil realizar a prisão em flagrante, seria 'forçar a barra'. Essa prisão poderia até ser feita quando o suspeito sacasse o dinheiro (fruto do golpe), mas para chegar nesse momento é complicado", analisou.

Golpes registrados pela DDF recentemente partiram de diversos estados, como Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O golpe sofrido por um grande frigorífico de Fortaleza, em dezembro do ano passado, por exemplo, foi aplicado no estado goiano. Caso capturado, o estelionatário responderá ao crime previsto no artigo 171 do Código Penal (Lei nº 2848/40) e pode ficar preso até cinco anos.