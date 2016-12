Garota de 15 anos é morta a facadas pelo namorado

00:00 · 20.12.2016

Um adolescente de 16 anos admitiu ter matado a namorada, de 15 anos, estrangulada e esfaqueada, no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A confissão foi feita pelo jovem, que foi levado à Delegacia Metropolitana da cidade pela própria mãe, na manhã de ontem.

Na unidade da Polícia Civil, o adolescente apontou a localização do corpo da moça, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (15) e era procurada pelos familiares.

Policiais civis e militares se deslocaram para o local, um matagal próximo à CE-065, no bairro Parque Iracema, e encontraram o corpo com sinais de violência e já em estado de decomposição, dentro de um saco plástico, segundo informações do comandante da Área Integrada de Segurança (AIS) 8, tenente-coronel Océlio Alves.

Em depoimento, o jovem afirmou que cometeu o crime por ciúmes, por suspeita de traição e porque a namorada queria encerrar o relacionamento.

Segundo o rapaz, a garota foi assassinada ainda na noite de quinta, após o casal usar drogas, e não teria sido praticado somente por ele. Outro adolescente, que fugiu do Centro Educacional Patativa do Assaré, em Fortaleza, seria o comparsa.

O crime teria sido cometido com dois facões, que também tiveram o paradeiro apontado pelo suspeito e foi confirmado pela diligência policial. As armas brancas haviam sido descartadas em um terreno baldio perto da residência do jovem apreendido, no bairro Parque São João.

O adolescente, que não tinha histórico criminal, foi autuado em um ato de apreensão em flagrante análogo ao homicídio, na Delegacia Metropolitana de Maranguape, que continuará a investigação do caso para chegar ao outro suspeito. A investigação terá auxílio das coletas realizadas pelos técnicos da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) no local de crime.