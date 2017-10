Fuzileiros navais treinam na Capital

01:00 · 14.10.2017

Os moradores das áreas próximas a edificações da Marinha do Brasil estranharam a movimentação de patrulhas realizadas nos últimos dias. O que parecia ser o incremento de reforços na segurança do Estado do Ceará, na verdade é um exercício militar dos Fuzileiros Navais.

Conforme o relações públicas do Comando do 3° Distrito Naval, comandante Cléber Ribeiro, o que acontece desde a sexta-feira (6), nos bairros Vicente Pinzón, Jacarecanga, Mucuripe, é um exercício intitulado Garantia da Lei e da Ordem.

Nessa sexta (13), o porta-voz da atividade informou que o Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal (GptFNNa) vem realizando o exercício com apoio da Polícia Militar do Estado do Ceará. Conforme a Marinha do Brasil, as práticas são parte do Plano de Adestramento do Grupamento.

"Estamos atuando na área da Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará, da Capitania dos Portos do Ceará, Farol do Mucuripe e áreas de propriedade da Marinha aqui em Fortaleza", informou Cléber Ribeiro.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) comunicou que o treinamento consiste em ministrar técnicas de abordagens durante patrulhamentos periférico. De acordo com o 3º Distrito Naval, o treinamento não tem duração específica e prevê a realização de diversas etapas, até que seja cumprido todo o cronograma.

O comandante nega que exista relação entre a presença dos fuzileiros navais com as recentes ameaças praticadas por grupos criminosos, que chegaram a pichar o muro do novo farol com a sigla de uma facção. Ainda segundo Ribeiro, a presença dos fuzileiros não é algo a pedido do Governo do Estado do Ceará. "É apenas um exercício. Muito benfeito e o mais próximo do real possível. A Marinha pode ser utilizada para garantir a Lei e a Ordem desde que solicitada pela Presidência da República. Caso isso aconteça, precisamos estar treinados", acrescentou Ribeiro.