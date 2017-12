Frequência de tiroteios assusta a população

01:00 · 21.12.2017 por Emanoela Campelo de Melo - Repórter

A presença das facções fica clara com a exposição dos nomes das organizações criminosas por toda parte. As marcações servem para estabelecer territórios

"Basta eles se desentenderem para tudo de ruim vir à tona aqui. Não tem Polícia que dê jeito". A fala de uma moradora do bairro Goiabeiras, na periferia de Fortaleza, retrata o que as pessoas vêm enfrentando nos últimos dias. Sem se identificar, a população revela que, neste fim de ano, aumentou a frequência dos confrontos armados na região, devido o agravamento da guerra travada entre facções criminosas.

Um comerciante, que não quis se identificar, diz que o cenário piorou desde o último domingo (17). De lá para cá o medo se instalou no bairro e fez com que a rotina da população tivesse de mudar, na busca por autoproteção. Os dias sem a ocorrência de tiroteios passaram a ser considerados incomuns. Agora, segundo o comerciante, todos estranham quando não escutam os estampidos.

"As facções tomaram essa região. Sempre foi ruim, mas nos últimos dias piorou. Eles ficam um contra o outro e sobra para nós. Nas paredes eles determinam quem pode entrar".

Temor

O pavor de retaliações é visto logo na chegada da reportagem. No fim da tarde de ontem, em poucas palavras, dois moradores se negaram a conceder entrevista alegando que "quem fala demais é punido". Já uma terceira pessoa afirma que a conversa deve ser breve e alerta para o perigo constante: "Não confie. Aqui eles não querem saber de preservar ninguém".

As pichações com siglas das facções criminosas estão espalhadas pelo bairro e aumentam a sensação de que realmente as organizações tomaram a área. Junto aos muros, há homens que 'supervisionam' a área.

Na Rua Salema, onde fica o 33ºDP (Goiabeiras), também há pichações. Uma mulher que conversou com a reportagem considera que as siglas deixam nítido a indiferença dos criminosos, quanto à presença da Polícia. "Já aconteceu crime na esquina da Delegacia", afirmou.

Também sem se identificar, uma mãe reitera que o patrulhamento da Polícia é frequente, mas não é eficaz. "De hora em hora passa policial. Eles abordam, mas parece que nada disso adianta. Nada mostra que as coisas estão melhorando", fala a mulher, de 29 anos de idade.

Policiamento

O responsável pelo comando da Polícia Militar na Área Integrada de Segurança (AIS) 8, onde está o bairro Goiabeiras, tenente-coronel Lourival Lima, reitera que não há déficit de policiamento no local. Segundo o oficial, o problema no combate ao crime é a impunidade.

"Temos duas composições do BPRaio lá, cinco viaturas. Nunca tivemos tanto efetivo, mas há uma série de fatores que independem da PM. Prendemos, constatamos que eles já respondem a vários crimes, mas mesmo assim são soltos", disse Lima.

Conforme o comandante da AIS 8, o território está tomado pelas drogas. A briga por espaços para o tráfico de entorpecentes é o principal fator para o acirramento, conforme o oficial. Porém, segundo Lima, o trabalho preventivo vem reduzindo o número de homicídios.

"É comum eles revidarem com bala, mas a Polícia estando todo tempo monitorando auxilia na redução de assassinatos. Até o dia 20 desse mês morreram dois em toda nossa AIS. Quando instalarem a torre de segurança no bairro, vai melhorar. A previsão é que chegue ainda este mês", ressaltou Lima.