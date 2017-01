Força Nacional abre inscrições

00:00 · 31.01.2017

A ampliação do Programa de Cooperação Federativa, que tem o objetivo de reunir profissionais de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal para atuar na preservação da ordem pública e na proteção das pessoas e do patrimônio público, tem vagas para candidatos da Polícia Militar e Bombeiros da reserva e aposentados da Polícia Civil de todo o País para atuar em missões da Força Nacional de Segurança Pública.

Os candidatos estarão inseridos na condição de colaboradores voluntários. Os militares e policiais civis que passaram para a inatividade há menos de cinco anos podem, em caráter excepcional, atuar na Força Nacional de Segurança Pública.

Condições

Para se candidatar, os militares e civis precisam ter passado para a inatividade exclusivamente por tempo de serviço; ter bom comportamento na Corporação; não ter sido condenado e não estar respondendo a processo por crime comum, militar, administrativo ou eleitoral. Além disso, não ter sido punido por infração disciplinar de natureza grave nos últimos cinco anos de serviço; possuir, no mínimo, cinco anos de experiência em atividade operacional de polícia ostensiva ou de bombeiro militar, inclusive defesa civil; e ser portador de Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, na categoria B.

Os interessados devem se inscrever no sistema intranet do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública pelo endereço eletrônico http://intranet.Dfnsp.Mj.Gov.Br/cadastroinativos. O candidato deverá preencher a declaração online e a apresentar os documentos, após aprovação nos exames de seleção. O edital de seleção também está disponível no site.

Seleção

Os servidores selecionados para integrar a tropa serão comunicados por e-mail para participarem da Instrução de Nivelamento de Conhecimento, com despesas de transporte custeadas pela União. Os aprovados na formação serão lotados de acordo com as necessidades operacionais da Força Nacional de Segurança Pública. O voluntário aprovado poderá ser convocado no prazo máximo de dois anos.