Foragido de SP é capturado no CE

01:00 · 27.02.2018

Marcelo passou 4 anos e 9 meses detido por tráfico de drogas. De acordo com o delegado Andrade Júnior, agora, ele responderá também por estelionato

Um homem identificado como Marcelo Januário Cruz foi preso, na tarde desta segunda-feira (26), no bairro Jardim Jatobá, suspeito de aplicar o "Golpe do envelope vazio" a uma empresária que vendia uma loja de confecção no site OLX.

O anúncio foi realizado na semana passada, onde a vítima desejava repassar sua loja por R$ 53 mil. As negociações foram feitas pela internet e o suspeito realizou um depósito no terminal de autoatendimento, mas sem que o banco pudesse conferir a ação. O envelope estava vazio, mas a vítima só descobriu depois de ter dado as chaves do estabelecimento para Marcelo.

Ele entrou na loja de confecção e levou todos os produtos. Ao perceber que havia caído em um golpe, a empreendedora alertou aos órgãos responsáveis sobre a situação. Policiais civis do Gabinete do Delegado Geral, sob a chefia de Sergio Santos e inspetores da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), comandados por Andrade Junior, começaram, então, as investigações que resultaram na prisão de Marcelo Januário.

'Semilla'

Durante as investigações do caso, os policiais civis descobriram que Marcelo Januário Cruz já havia sido preso por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, no ano de 2011, na "Operação Semilla", da Polícia Federal.

Na época, a operação resultou na prisão de 35 pessoas ao longo de 15 meses. Ao todo, 47 foram denunciados pelo Ministério Público Federal no Estado de São Paulo.

A "Operação Semilla" teve início em julho de 2010, investigando organizações criminosas que atuavam diretamente com fornecedores na Bolívia, onde drogas como cocaína e maconha eram adquiridas. Foi apreendido, na investigação, um total de 4,297 toneladas de cocaína, 5,210 toneladas de maconha, produtos químicos, veículos, armas e até um avião. Marcelo disse aos policiais civis do Ceará que, antes da "Operação Semilla" já havia sido preso em São Paulo pelo crime de roubo.