FDN deu ordem de chacina na RMF

00:00 · 28.01.2017

No carro roubado em que o bando estava, a Polícia encontrou e apreendeu três armas de fogo (duas pistolas e um revólver) e balaclavas ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

Uma quadrilha que tinha recebido ordens de detentos cearenses, integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN), para matar inimigos, em Horizonte, foi presa por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). O delegado titular da Draco, Osmar Berto, afirma que a Polícia evitou uma chacina ao intervir na ação criminosa, devido a investigações permanentes sobre os bandos organizados.

"Fazemos o acompanhamento dessas facções criminosas, de como elas se organizam e qual a atuação delas no Estado. Chegou ao nosso conhecimento que eles estavam se preparando para invadir uma localidade dominada pelo tráfico de uma facção rival e iam matar quem estivesse pela frente", completa.

De acordo com o delegado adjunto da Draco, Adriano Félix, os policiais monitoravam a quadrilha há 10 dias. Na última quarta (25), a composição policial presenciou o veículo utilizado pelo grupo, um Fiat Palio roubado, se deslocando para o ponto de tráfico de drogas rival, na localidade de Diadema, e resolveu realizar a abordagem. Os policiais foram recebidos com tiros pelos criminosos e reagiram, ferindo o suspeito Francisco Nivaldo Felipe do Nascimento, 31. Ele foi socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), onde está sob escolta.

Além de Francisco Nivaldo, que estava sendo monitorado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e usava uma tornozeleira eletrônica, a Draco prendeu Júlio César da Silva Pessoa, 30, e Gustavo Cerciano de Sousa, 22. Já Lázaro Rufino da Silva, 21, que também estava no veículo, fugiu e está sendo procurado pela Polícia. Com o bando, foram apreendidos duas pistolas (calibres ponto 40 e 380), um revólver e três balaclavas.

Tráfico

Em seguida, a Draco realizou diligências até o bairro de Buenos Aires, também em Horizonte, e encontrou a residência que servia de ponto do tráfico de drogas e seria o refúgio para o bando que cometeria a chacina. No local, foram apreendidas pequenas quantidades de drogas. Lidiane Carvalho da Silva, 21, que estava na posse dos narcóticos, foi presa. Segundo o delegado Osmar Berto, o companheiro da mulher, Nataélson Brito de Vasconcelos, 28, tem ligações com a quadrilha capturada e também está sendo procurado.