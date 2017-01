Familiares de detentos bloqueiam BR-116

00:00 · 06.01.2017

As mulheres fecharam a via e depois ficaram na entrada do Complexo Penitenciário ( FOTO: THIAGO GADELHA )

Familiares de presos do Complexo Penitenciário Itaitinga II, na Região Metropolitana de Fortaleza, bloquearam a BR-116, na altura do km 27, na tarde de ontem. As esposas dos detentos reclamavam da falta de alimentação na unidade e diziam que não tinham informações sobre para quais presídios os parentes estavam sendo transferidos.

Pneus foram queimados na via e o bloqueio causou duas filas de engarrafamento na rodovia federal durante a tarde, mas algumas horas depois foi liberada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) direcionou equipes para o local e o fluxo de veículos foi normalizado. A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) informou que não houve quebra no fornecimento das alimentações dos presos e que todas as refeições foram servidas normalmente, mesmo para os detentos que estiveram em deslocamento, em decorrência das transferências.

A Sejus comenta, ainda, que existem assistentes sociais atendendo os familiares e informando se eles foram transferidos e para qual unidade foram direcionados. De acordo com a Instituição, os familiares também podem procurar o Núcleo de Atendimento aos Familiares Internos (Nuasf), que fica localizado na Av. Heráclito Graça, nº 600, no Centro. O horário de funcionamento do órgão é de 8h às 17h, tendo intervalo para almoço de 12h às 13h.