Ex-prefeito de Tamboril tem bens bloqueados

01:00 · 23.12.2017

O bloqueio de bens e a quebra do sigilo bancário do ex-prefeito de Tamboril e atual deputado estadual José Jeová Souto Mota e de mais 17 pessoas, entre servidores da Prefeitura e empresários, foram determinadas pelo juiz substituto da Comarca de Tamboril, Cristiano Sanches de Carvalho, no último dia 11 de dezembro. A decisão foi divulgada apenas na última sexta-feira (22), pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).

O grupo foi denunciado pelo MPCE pela prática de enriquecimento ilícito, mediante crimes contra a administração pública de Tamboril. De acordo com o órgão acusatório, os suspeitos teriam participado de licitações fraudulentas em prol da realização de festejos no Município.

Ao todo, as licitações fraudulentas custaram quase R$ 4 milhões. Já os bens dos investigados bloqueados pela Justiça somam apenas R$ 1,8 milhões. Entre os servidores públicos investigados pelo MPCE, está o cunhado de Jeová Mota.

Investigação

O Ministério Público afirmou que a investigação teve início em 2012, na Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), e depois foi remetida à Promotoria de Justiça de Tamboril, para que fossem tomadas as providências quanto aos atos de improbidade administrativa.

De acordo com a investigação, os suspeitos infringiram a Lei nº 8.429/1992 (Improbidade Administrativa) ao obterem vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1° desta lei.

A reportagem procurou a assessoria de comunicação do deputado estadual Jeová Mota e o próprio político, mas não teve os telefonemas atendidos até o fechamento desta matéria.