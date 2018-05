Estudante de Direito é executado no João XXIII

01:00 · 04.05.2018

Um homem identificado como João Luiz Chaves de Oliveira, de 41 anos, foi assassinado, na manhã da última quinta-feira (3), na Avenida Lineu Machado, no bairro João XXIII. O suspeito conseguiu fugir. De acordo com a patrulha da Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, a vítima era estudante de Direito.

Os policiais militares realizaram uma pesquisa no Sistema de Informações Policiais (SIP), com o objetivo de saber a ficha criminal de João Oliveira. Na averiguação, os militares constataram que a vítima não tinha antecedentes. Segundo informações de moradores do bairro, a vítima estava com a namorada no momento da execução.

O casal havia realizado uma compra em um estabelecimento, na mesma avenida onde ocorreu o crime, e, logo após sair do local, foi surpreendido pelo criminoso, que estava em uma motocicleta, de cor vermelha. A mulher, que não foi identificada, não foi alvejada.

O motivo da execução ainda não foi esclarecido. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.