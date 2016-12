Estelionatários são capturados

00:00 · 22.12.2016

Os suspeitos Raimundo Antônio de Menezes Rodrigues, 32, e Tatiana Santiago de Oliveira, 27, foram presos no município de Maracanaú ( Fotos: Lucas Moura )

Uma dupla de estelionatários foi presa, ontem, por estar aplicando golpes em vítimas de todo o Brasil, a partir de ligações telefônicas do município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A principal tática era o 'golpe da custódia'.

Segundo o titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), Jaime Paula Pessoa Linhares, o suspeito Raimundo Antônio de Menezes Rodrigues, 32, se passava por promotor de Justiça, juiz ou delegado e ligava para delegacias pedindo a relação de presos, que acompanhava o contato de familiares, para realizar uma suposta audiência de custódia. Ele ligava para o parente e pedia uma quantia antecipada, cerca de R$ 1,5 mil, para garantir a liberdade do preso, e faturava o dinheiro. Raimundo afirmou que, por dia, ganhava até R$ 4,5 mil.

Contra Raimundo Antônio, constava mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Comarca de Três Corações, em Minas Gerais, onde ele replicou o golpe. A prisão foi efetuada na residência do suspeito, no bairro Jereissati I, pelo delegado Harley Filho, da Regional de Itapipoca, que responde por Pentecoste, onde também havia queixa contra o estelionatário.

Na residência do suspeito, a Polícia apreendeu 11 cartões de crédito em nome de supostos 'laranjas' ou vítimas, oito celulares, uma maquineta de cartão e cadernetas com anotações sobre as negociações dos crimes.

Após cumprir os mandados, os policiais chegaram a Tatiana Santiago de Oliveira, 27, que morava no mesmo bairro que Raimundo e também possuía cadernetas com anotações que mostravam a ligação entre os dois. A mulher tinha a função de encontrar 'laranjas' para o 'chefe' e acabou presa em flagrante.

Na Delegacia, Raimundo confessou que também estava praticando o 'golpe do empréstimo consignado'. Ele e a comparsa irão responder também pelos crimes de estelionato e organização criminosa.