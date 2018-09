Estacionamentos são alvos de bando

01:00 · 18.09.2018

Um suposto integrante da quadrilha, identificado como Sebastião José Correia Cavalcante, 59, foi capturado

Uma quadrilha suspeita de furtar veículos em estacionamentos de supermercados, localizados em bairros da área considerada nobre da Capital, está sendo investigada pela Polícia Civil. Os crimes eram praticados há pelo menos quatro meses, na Aldeota, Meireles, Papicu e Varjota. Até o momento, 12 vítimas registraram queixa no 2ºDP (Aldeota) e um homem foi preso.

Sebastião José Correia Cavalcante, 59, foi capturado dentro da casa dele, na Praia de Iracema, em posse de vários objetos furtados. Entre eles, talões de cheque, notebooks, óculos de sol, mochilas, joias e caixas de som. Ele foi autuado em flagrante por receptação e, até o final do inquérito, pode ser indiciado por furto qualificado, apropriação indébita, e associação criminosa.

Cavalcante já tinha passagem pela Polícia por tráfico de drogas, receptação e roubo. Segundo o titular do 2ºDP, delegado Carlos Teófilo, o suspeito se passava por cliente para monitorar as vítimas, enquanto os comparsas arrombavam os carros e furtavam os objetos que estavam no interior dos veículos.

Ainda conforme Teófilo, Cavalcante chegava em um carro e os comparsas em outro, para não levantar suspeitas. "Escolhiam carros com alarmes de fábrica, e quebravam o vidro, porque assim o sinal sonoro não era acionado", explica o delegado, acrescentando que a maioria dos alarmes de fábrica não têm sensor de presença, por isso só costumam alarmar quando a maçaneta é arrombada.