Duplo homicídio em Tabuleiro

01:00 · 13.12.2017

O centro da cidade de Tabuleiro do Norte, no Baixo Jaguaribe, a 209 km de Fortaleza, foi tomado, na noite de ontem (12), por um tiroteio que resultou na morte de dois homens, ainda não identificados, dentro do veículo em que estavam. O carro, um Volkswagen Gol, cor cinza, foi alvejado por vários tiros, que atingiram, principalmente, as janelas e o para-brisa.

De acordo com informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), da Polícia Militar, patrulhas da PM foram acionadas, mas ao chegar no local, os autores das mortes já haviam fugido. Dentro do carro, os militares encontraram uma submetralhadora, uma espingarda calibre 12 e um revólver.

Investigadores ainda apuram a possibilidade de uma terceira pessoa ter sido ferida no atentado dentro do veículo. Ela está no hospital, mas não corre risco de morte. Segundo informações do Destacamento de Tabuleiro do Norte, pessoas que estavam próximas ao local do crime, na Rua Batista Maia, próximo à Igreja Santo Antônio, viram as vítimas também atirarem contra o grupo responsável pelas mortes.

Equipes plantonistas da Delegacia de Russas e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram deslocadas para o local do crime e iniciaram a investigação. Com esses dois casos, o Município de Tabuleiro do Norte já contabiliza cinco assassinatos só neste mês.