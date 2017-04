Dupla tenta atear fogo em agência do Bradesco

00:00 · 07.04.2017

Uma ação, a princípio tratada como vandalismo, contra uma agência do Bradesco, localizada no Centro de Maranguape, está sendo investigada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). De acordo com informações de policiais militares que atenderam à ocorrência, dois homens que estavam em uma motocicleta, passaram pelo local e arremessaram um coquetel molotov para dentro do estabelecimento.

O artefato jogados na área do autoatendimento colocou fogo em um caixa eletrônico e danificou outro. Conforme o PM que conversou com a reportagem, o objetivo da dupla parecia ser atear fogo na agência, mas o material que eles tinham não teria sido suficiente.

O delegado Raphael Vilarinho, titular da DRF, disse que o caso será investigado, mas pelos levantamentos feitos até agora, é tratado como um ato de vandalismo. "Vamos apurar qual o motivo. Se eles queriam incendiar a agência ou apenas danificar os equipamentos saberemos apenas no decorrer do inquérito", afirmou o delegado.

Os suspeitos ainda não foram presos ou identificados, mas estão sendo procurados.