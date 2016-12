Dupla é presa após 'saidinha' bancária

00:00 · 22.12.2016

A motocicleta usada pela dupla estava com placas clonadas. O veículo havia sido roubado em Cascavel

Dois homens foram presos, ontem, por uma patrulha do Batalhão de Policiamento e Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) após praticarem um assalto do tipo 'saidinha' bancária. O crime ocorreu na Avenida Washington Soares, mas a dupla foi detida na Avenida José Leon, na Cidade dos Funcionários.

Segundo o delegado Elzo Moreira, titular do 13º DP (Cidade dos Funcionários), a vítima (identidade preservada) foi abordada quando saía da agência do banco Itaú, situada na Avenida Washington Soares. "O cliente do banco havia estacionado o carro do outro lado da Avenida e depois de realizar o saque caminhou até o veículo, mas foi abordado por um dos suspeitos, armado com um revólver. Ele anunciou o roubo e levou a quantia de aproximadamente R$ 2,3 mil. Depois do assalto, os dois homens fugiram em uma moto Honda com placas clonadas", disse Elzo Moreira.

Os suspeitos seguiram pela Avenida José Leon, mas durante a fuga foram abordados pela patrulha do BPRaio 06, formada pelo sargento Feitosa, cabo Viterbo e pelos soldados Helcias e Magnum. Uma arma foi encontrada em poder dos homens e eles receberam voz de prisão.

Em seguida, os policiais tomaram conhecimento pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) que a dupla havia praticado uma 'saidinha'. Os dois homens foram levados para o 13º DP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo delegado Elzo Moreira.

Hallyson Miguel da Silva e Carlos Alberto Cavalcante foram autuados em flagrante por roubo qualificado, receptação e porte ilegal de arma. A moto usada por eles, com placa de Independência, no Ceará, havia sido roubada em Cascavel.

Foragido

Conforme o titular do 13º DP, o suspeito Carlos Alberto também era foragido da Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba. Segundo o delegado Elzo Moreira, ele responde a processos por quatro crimes de tráfico de drogas e roubo.