Dupla é detida ao arrombar banco

01:00 · 13.12.2017

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na madrugada de ontem (12) enquanto arrombavam um caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Heráclito Graça, na Aldeota, em Fortaleza. Um comparsa da dupla conseguiu fugir e continua sendo procurado.

Segundo o comandante de Policiamento da Capital (CPC), coronel Francisco Souto, os criminosos ingressaram no banco sem levantar suspeitas. Entretanto, os suspeitos colocaram balaclavas, o que chamou atenção dos responsáveis pelo monitoramento da agência, que acionaram a Polícia Militar.

Um homem armado que seria o olheiro e estava apoiando a ação criminosa fora da agência, fugiu ao perceber a chegada das viaturas. De acordo com sargento Alves, que comandou a equipe responsável pela prisão, além do terceiro homem, havia também pelo menos mais duas pessoas dentro de um carro do lado de fora da agência. Testemunhas informaram à Polícia Militar que se tratava de um casal.

Os outros dois homens foram abordados enquanto utilizavam um maçarico para arrombar um caixa eletrônico e, segundo o sargento Alves, quando a PM chegou, eles já estavam abrindo o caixa. Um deles foi preso no local, enquanto o comparsa tentou fugir pela parte de trás do banco, chegou a pular de um muro alto e fraturou o pé, mas acabou sendo detido também.

Flagrante

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por tentativa de furto e formação de quadrilha, já que, pelo menos, cinco pessoas estavam envolvidas na ação criminosa.

Identificado como Guilherme Gebrim de Souza, de 42 anos, o suspeito ferido é paulista e nunca foi autuado. Devido ao ferimento, precisou ser levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF). O outro detido é o cearense Antônio Sarney Ferreira Araújo, 32, que já tinha passagens pela Polícia por homicídio, receptação, posse ilegal de arma de fogo e uso de documento falso. O homem afirmou não fazer parte de nenhuma facção.

De acordo com o delegado adjunto da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), Osmar Berto, assalto a bancos com a utilização de maçaricos são feitos por quadrilhas que atuam em nível nacional. "Esse tipo de crime não é praticado por amadores, tem que ser especializado. Tem toda uma equipe para realizar esses ataques. Uma pessoa fica no arrombamento da porta, outra com o maçarico, outra vigiando, enfim", explicou o delegado Osmar Berto.

Após a prisão dos dois homens, a DRF passou a investigar uma série de outros delitos praticados mediante o emprego de maçarico. Na semana passada, um caso similar a esse aconteceu no Banco do Brasil, em Caucaia. De acordo com o delegado, pelas imagens de vídeo obtidas pela DRF, acredita-se que se trate do mesmo grupo.