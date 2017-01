Dupla detida após assaltos em série

00:00 · 03.01.2017

Dois homens foram presos em flagrante por policiais militares, na madrugada de ontem, no município de Caucaia, Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7). Os suspeitos, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), realizaram pelo menos três assaltos na região e em um deles, mantiveram a vítima como refém. Um terceiro envolvido conseguiu fugir.

Conforme a SSPDS, o primeiro caso ocorreu na Avenida Mister Hull. Ali, os três suspeitos roubaram um táxi e colocaram o motorista no porta-malas, enquanto utilizavam o veículo para cometer outros delitos na região. Já no bairro Boqueirão, o trio roubou um posto de combustível e por fim, tomou de assalto uma motocicleta, na localidade de Primavera.

Patrulhas do 12º BPM (Caucaia) do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e do Ronda do Quarteirão foram acionadas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). As características do automóvel foram repassadas para as equipes da PM, que realizaram buscas aos assaltantes. O táxi foi localizado no Centro de Caucaia. Os militares ordenaram que o trio parasse, mas eles não obedeceram e fugiram. Nesse momento teve início uma perseguição policial, que terminou com os infratores colidindo o veículo, na CE-085.

Flagrante

Após o acidente, os policiais militares conseguiram prender um suspeito identificado por Manoel de Sousa do Nascimento, de 20 anos, e apreender um adolescente de 16, ambos sem antecedentes criminais. Um terceiro envolvido conseguiu fugir no momento da abordagem.

A dupla foi conduzida para a Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), onde o maior foi autuado em flagrante por roubo, e contra o adolescente foi lavrado um ato infracional análogo ao crime de roubo.

Os bens roubados das vítimas foram recuperados e devolvidos. As buscas ao terceiro envolvido continuaram durante a madrugada, mas até ontem, ele não havia sido preso. A investigação do caso continuará a ser feita pela equipe da Polícia Civil de Caucaia para identificar outras vítimas do grupo.