Dupla autuada em flagrante acusada de aplicar golpes

00:00 · 27.12.2016

Cartões magnéticos em nome dos dois presos e de terceiros, uma identidade falsificada, dois aparelhos celulares e dinheiro foram apreendidos com a dupla

Dois homens foram presos, suspeitos de aplicar golpes contra instituições financeiras em vários municípios da Região Norte do Estado. A ação que resultou nas detenções foi desencadeada pelas polícias Civil e Militar. A dupla foi capturada, no último dia 23, no interior de uma agência do Banco do Brasil em Itarema, na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Estado, mas foi divulgada, ontem, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Pasta informou que foram capturados José Olavo Gomes Citó, de 28 anos; e Roner Américo Francisco Cruzato, de 57, ambos sem antecedentes criminais. Os dois homens foram detidos depois que a Polícia recebeu uma denúncia de que eles estariam cometendo golpes contra instituições financeiras.

Ao verificar a denúncia, as equipes abordaram José Olavo e Roner dentro da agência bancária, localizada na Avenida João Batista, no Centro da cidade de Itarema. Com eles, os policiais apreenderam diversos cartões magnéticos em nome dos presos e de terceiros, uma identidade falsificada, dois celulares, além da quantia de R$ 490,00. O veículo, Onix de placas PXT-0937, utilizado pela dupla também foi apreendido.

De acordo com a Secretaria da Segurança, a equipe de policiais comandadas pelo delegado Daniel Diógenes, titular da Delegacia Municipal de Itarema, as investigações continuam com o objetivo de descobrir a se a dupla cometeu os mesmos crimes em outras agências bancárias nos municípios de Acaraú, Itapipoca e Uruburetama.

Os dois homens foram encaminhados para a sede da delegacia, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado mediante fraude.