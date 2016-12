Duas mulheres são assassinadas

00:00 · 27.12.2016

Duas mulheres foram mortas a facadas, ontem, no Interior do Estado. O primeiro caso ocorreu em Limoeiro do Norte e o segundo, em Paraipaba.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 7 horas da manhã de ontem, populares ligaram para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) informando sobre a descoberta de um corpo do sexo feminino no bairro Ilha, às margens do Rio Jaguaribe. Uma patrulha da Força Tática de Apoio (FTA), da Polícia Militar foi acionada para o local.

Ao chegar no endereço indicado, os militares confirmaram a informação e encontraram um corpo do sexo feminino, que mais tarde foi confirmado como sendo o de Kátia Aparecida Teixeira de Almeida, de 23 anos. Policiais civis e uma equipe do Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) da região foram acionados. Em exame preliminar na vítima, o perito visualizou treze perfurações no corpo.

De acordo com a Polícia Civil, ainda não há informações sobre suspeitos do crime ou o que teria motivado o homicídio de Kátia Aparecida. O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte.

Em Paraipaba, uma mulher identificada como Sandra Carneiro Pontes, de 32 anos, foi morta com uma facada na axila esquerda. Segundo o soldado PM Anderson, da 2ª Companhia do 11º BPM, o acusado é tio da vítima. O motivo do crime teria sido uma discussão por conta de um terreno. O pai e o marido de Sandra também ficaram feridos na discussão. O segundo foi levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF).