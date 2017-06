Dois mortos e um ferido em tiroteio

00:00 · 08.06.2017

As vítimas estavam reunidas jogando baralho, quando foram abordadas pelos atiradores ( Foto: Naval Sarmento )

Dois homens foram assassinados a tiros, por suspeitos não identificados, na 'Comunidade Vila Azul', no bairro Itaoca, em Fortaleza, na noite da última terça-feira (6). Ninguém foi preso pelo crime. De acordo com informações concedidas pela PM à TV Diário, três homens estavam jogando baralho, na calçada, quando os criminosos chegaram em um veículo Toyota Hilux, de cor branca, e atiraram contra o trio. Moradores relataram que ouviram mais de 30 disparos.

Eridan da Silva Monteiro, conhecido como 'Neném', de 48 anos, foi atingido e morreu no local. Ele trabalhava como pedreiro e não seria o alvo da ação criminosa, conforme apurações iniciais da Polícia. Os outros dois homens também foram alvejados e chegaram a ser socorridos, mas um deles, Vanderglaydson da Silva, o 'Bebê', 30, morreu. O terceiro baleado foi identificado apenas como 'Nonato'.

Segundo a Polícia, 'Bebê' era o alvo do grupo e a motivação do crime seria a disputa pelo tráfico de drogas, no bairro Itaoca. Apesar dessa suspeita, a vítima não tinha passagens pela Polícia.

A Polícia Militar realizou diligências pela área, mas não localizou os suspeitos. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) compareceram ao local de crime para realizar os primeiros levantamentos.

Essa é a sexta ocorrência com mais de uma pessoa morta, na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), apenas na primeira semana de junho.

Dentre as mortes múltiplas, está a 'Chacina do Porto das Dunas', em Aquiraz, na noite do último sábado (3), quando seis pessoas foram executadas a tiros, durante uma festa em uma casa de praia. A principal suspeita da Polícia é que o crime tenha sido motivado por briga entre facções criminosas, pela disputa do tráfico de drogas.

Segundo os registros diários da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), aconteceram mais três duplos homicídios, além do ocorrido na Itaoca, neste mês. Os crimes foram registrados na Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza; e nos municípios de Horizonte e Maracanaú. Todas as vítimas são do sexo masculino.

Vila Pery

Um homem foi morto e dois ficaram feridos, na tarde de ontem, durante um tiroteio, na Rua Augusto dos Anjos, na Vila Pery. Segundo a PM, Adricélio da Silva Gonçalves, 21, seguia em uma moto, na companhia de outra pessoa, quando um homem que estava em outra moto efetuou vários disparos contra eles.

Adricélio morreu no local. O garupeiro foi socorrido e contou que haviam sido vítimas de uma tentativa de assalto. No entanto, populares disseram aos policiais que eles é que estavam cometendo roubos. Os militares que atenderam a ocorrência disseram ainda não haver confirmação de qual versão é a verdadeira.