Dois detidos com 5Kg de cocaína

Rogério Costa de Oliveira Filho, o 'Fofinho', já respondia por roubo a banco, no Estado de São Paulo Junto com 'Fofinho', José Arlindo de Araújo estaria dando apoio logístico a outros suspeitos de ataques a banco

Dois homens foram presos com drogas, armas e uma estufa, no Parque Rio Branco, no bairro Antônio Bezerra, na última sexta-feira (9). Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia recebeu denúncias anônimas afirmando que Jocenildo de Oliveira Soares Júnior, 28, e Rogério Costa de Oliveira Filho, o 'Fofinho', 28, portavam drogas.

Ao chegar em um imóvel, na Travessa José Arlindo de Araújo, os policiais encontraram a dupla. Ontem, o titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), Raphael Vilarinho, informou que os dois são suspeitos de estarem envolvidos em roubos a bancos no Estado do Ceará.

Conforme Vilarinho, a dupla era ligada à quadrilha do assaltante de banco Francisco Wanderson da Silva Sousa, o 'Zé da Barra', e teria participado de assaltos em Jaguaribe e Pacajus. "Eles davam apoio logístico a criminosos que vinham de São Paulo atacar bancos daqui. O próprio Rogério já responde por assalto a banco em São Paulo. Estamos investigando se eles participaram do ataque em Miraíma, já que confessaram ter comprado por R$ 100 mil essa droga que foi apreendida e não explicaram de onde veio o dinheiro", afirmou o delegado.

O trabalho desenvolvido pela DRF e pelo Comando Tático Motorizado (Cotam) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) culminou na apreensão de duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 e uma pistola ponto 40, ambas municiadas; mais de cinco quilos de cocaína; 940 gramas de maconha; uma estufa; uma balança de precisão; e outros materiais de procedência ilícita.

Segundo Vilarinho, a estufa encontrada na casa era utilizada para o cultivo de maconha do tipo 'skunk', considerada de melhor qualidade pelos usuários e vendida por um preço mais alto. "Eles plantavam essa maconha skunk e estavam cultivando para revenda na estufa", explicou. Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de posse ilegal de arma de fogo.