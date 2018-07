Dois confrontos com a PM terminam em morte

01:00 · 07.07.2018 / atualizado às 19:38 · 08.07.2018

Ezequiel Serafim Leitão era foragido da Justiça do Ceará, desde 2001; e do Rio Grande do Norte, desde 2013

Dois confrontos armados entre criminosos e patrulhas do Batalhão de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) terminaram em mortes, entre quinta (5) e sexta-feira (6). O primeiro caso se deu na zona rural de Canindé; o segundo no Município de Quixeramobim.

Um homem identificado como Ezequiel Serafim Leitão, 50 anos, o ‘Kel’, foi o primeiro a tombar morto, depois de se envolver em um tiroteio com os militares do grupamento especial da PM. Ele morreu, na tarde desta quinta-feira (5), em Canindé. O criminoso utilizava uma pistola calibre ponto 40.

Ainda de acordo com informações da Polícia, após recebimento de denúncia anônima, os policiais seguiram até a localidade de Garrote, na zona rural do Município, para averiguar se um foragido da Justiça estava lá. Ao chegarem no local, os policiais teriam sido recebidos à bala.

> Sequestrador está entre os mortos

‘Kel’ teria sido atingido em um troca de tiros. Ele chegou a ser socorrido pelos policiais, mas morreu no Hospital São Francisco. ‘Kel’ tinha antecedentes criminais por dois homicídios no Ceará. Ele também estava foragido da Justiça do Rio Grande do Norte, pelo sequestro de um empresário potiguar.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que as patrulhas do BPRaio foram ao local após receber denúncias acerca da localização de um foragido da Justiça. A Pasta acrescentou que além da pistola, o criminoso tinha dois carregadores, e uma quantia em dinheiro não divulgada. O material foi recolhido na operação e apresentado na Delegacia Regional de Canindé.

O segundo confronto culminou na morte de Daniel Pinto de Freitas, de 32 anos. A troca de tiros se deu, na manhã de sexta-feira (6) durante uma intervenção policial no Conjunto Habitacional Jardim Norte I, na periferia de Quixeramobim.

Tráfico

De acordo com informações da Polícia Civil, uma equipe do BPRaio havia seguido até aquela área residencial para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Ao tentarem abordar o suspeito, ele reagiu atirando.

A Polícia Militar foi informada que havia três supostos traficantes dentro de um dos imóveis do Conjunto. Uma equipe do BPRaio foi deslocada ao local, mas os dois suspeitos fugiram. O terceiro refugiou-se dentro de uma casa. Quando os militares entraram no imóvel, Daniel estava escondido dentro do banheiro. Ao se aproximarem, ele teria atirado nos militares. No confronto, foi atingido por um disparo no tórax e outro na perna.

Daniel Freitas chegou a ser encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu quando recebia os primeiros socorros no Hospital Municipal Doutor Pontes Neto. Freitas era natural de Fortaleza e residia no bairro Messejana. Os dois comparsas dele continuam sendo procurados. Um deles está portando uma arma de fogo, segundo a Polícia.

Na residência onde o suspeito foi localizado, os PMs encontraram um revólver, munições e 360 gde maconha prensada, divididos em pedaços. Parte da droga já estava embalada para venda. O restante estava prensado. O material foi apresentado na Delegacia Regional da Polícia Civil, em Quixadá. A reportagem procurou a SSPDS, mas a Pasta informou que a ocorrência ainda estava em andamento.