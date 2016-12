Dois bancos são atacados no CE

00:00 · 30.12.2016

A explosão danificou o terminal de autoatendimento e a agência, mas não foi suficiente para abrir os equipamentos. Os bandidos fugiram sem levar nada

Duas agências bancárias do Bradesco foram explodidas na madrugada de ontem no interior do Ceará. Uma na cidade de Apuiarés, na Região Norte, outra em Cariús, no Centro-Sul do Estado.

Na cidade de Apuiarés, o crime aconteceu por volta das 2h. De acordo com o policiamento de Pentecoste, cidade vizinha, os assaltantes chegaram ao local em dois automóveis e duas motos. Após usarem artefatos explosivos para detonar as portas da agência bancária, os criminosos saíram do local levando malotes de dinheiro.

Ainda na cidade, os suspeitos efetuaram disparos contra o prédio do Destacamento da Polícia Militar, mas ninguém ficou ferido. Até a noite de ontem, ninguém havia sido preso.

Já em Cariús, cidade distante 411 quilômetros de Fortaleza, dois assaltantes tentaram roubar o caixa eletrônico da agência local do Bradesco. Os suspeitos explodiram o equipamento, mas não conseguiram abrir o terminal de autoatendimento.

Policiais da Delegacia de Iguatu, cidade vizinha mais próxima, informaram que antes de chegar ao banco, outros bandidos bloquearam a saída do Destacamento Policial. Os homens fugiram sem levar nada. Patrulhas da região e de cidades vizinhas fizeram buscas, mas ninguém foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), Raphael Vilarinho, as equipes da Especializada estão em diligências no sentido de identificar e prender os criminosos responsáveis pelos ataques nas duas cidades. Vilarinho destacou que já existem alguns suspeitos, mas não pode divulgar nomes para não atrapalhar o andamento das investigações.

Acumulado do ano

Já chega a 63 o número de ataques a banco no Ceará neste ano. O balaço mostra uma aumento de cerca de 1,63% em relação ao ano passado, quando foram registrados 61 casos.

O último aconteceu em Lavras da Mangabeira. Na ocasião, bandidos pularam o muro situado nos fundos do prédio onde funciona o Banco do Brasil, furaram um buraco na parede e entraram na tesouraria. No entanto, nada foi levado.