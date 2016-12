Diretor esportivo é morto a tiros ao sair de novo estádio

00:00 · 31.12.2016

Fomentador do esporte amador e diretor da Liga Desportiva Caucaiense, Antônio Sérgio Filho, de aproximadamente 45 anos de idade e conhecido como 'Pacato', foi morto a tiros na noite da última quinta-feira (29), na Rua José Matias de Brito, no bairro Itambé I, após sair da inauguração do Estádio Municipal de Caucaia, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

'Pacato', que morava nas proximidades do local, foi alvejado com diversos tiros de pistola Ponto 40. Testemunhas do crime afirmaram que os tiros foram disparados por dois homens que estavam em uma motocicleta, que não foram identificados.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, compareceu ao local do crime para iniciar as investigações. A possibilidade de latrocínio está descartada, já que não houve roubo. Os pertences de 'Pacato' foram recolhidos pelos familiares após o crime.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também compareceu à Rua José Matias de Brito, onde apreendeu estojos de arma de fogo tipo pistola Ponto 40 e três cápsulas do mesmo calibre, que se encontravam em cima do corpo da vítima, com indícios de que foram disparados de cima para baixo, após 'Pacato' já estar caído. O corpo do homem tinha 11 perfurações de bala, em várias partes, inclusive na cabeça.

Motivo

Até o momento, a Polícia não sabe o que motivou a morte de Antônio Sérgio Filho. A vítima era uma pessoa muito conhecida em Caucaia, principalmente pela comunidade esportiva do município. Antes de trabalhar na Liga Desportiva Caucaiense, 'Pacato' foi treinador do Caucaia Esporte Clube Feminino, uma das principais equipes do futebol feminino cearense.

A Liga Desportiva Caucaiense lamentou a morte de Sérgio 'Pacato' em sua página na rede social Facebook: "Após um momento de alegria pela inauguração do estádio, temos que suportar uma notícia muito triste. Perdemos o nosso diretor e principalmente nosso amigo Antônio Sérgio(Pacato), que foi assassinado. Sabemos que é difícil, mas na medida do possível, queremos deixar nosso apoio à família e desejar nossos profundos sentimentos! Pedimos justiça!". Devido ao luto, o clube informou que voltará às atividades somente no dia 16 de janeiro. O velório do diretor esportivo aconteceu ontem, na casa dele, no bairro Itambé, e o enterro será realizado no Cemitério Memorial Sol Poente.