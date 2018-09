Detentos são realocados na RMF

01:00 · 18.09.2018

A rebelião, que terminou com três detentos mortos, só foi encerrada, depois que agentes penitenciários e policiais militares intervieram e controlaram a unidade

Acompanhando a situação insalubre da Delegacia de Sobral, todos os presos da Cadeia Pública de Cascavel (Município localizada a 60Km de Fortaleza), foram transferidos para penitenciárias da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A informação foi confirmada pela Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus), ontem. As transferências aconteceram após o triplo homicídio registrado no local, no sábado (15).

Três presos que seriam membros da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) foram mortos por integrantes da organização rival Comando Vermelho (CV). As vítimas foram identificadas como Flávio Murilo Cardoso da Silva, Ismael Nascimento da Silva e Rafael Nascimento da Silva. A Sejus informou que os assassinatos se deram devido a uma briga de internos, e não houve outros feridos.

A rebelião só foi encerrada, depois que agentes plantonistas e do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) e policiais militares intervieram e controlaram a unidade prisional. Conforme a Pasta, não houve determinação judicial para que a Cadeia Pública fosse interditada, porém, a unidade vai ser reformada.

A Sejus não divulgou quantos detentos eram mantidos no prédio, no momento do triplo homicídio, nem quantos foram trazidos para unidades da RMF, mas, segundo o diretor do Sindicato dos Agentes Penitenciários (Sindasp), Natanael Andrade, a cadeia estava superlotada.

Confronto

A agitação entre os detentos começou ao amanhecer, no dia da matança. Os primeiros levantamentos sobre o caso foram feitos pela Delegacia Metropolitana de Horizonte. "As investigações estão em andamento e visam identificar os autores do crime", informou a Sejus.

O agente Paulo Sérgio, também membro do Sindasp, disse que o triplo homicídio aconteceu com uso de objetos contundentes: "a pauladas e pedradas". O Sindicato ressaltou que as três vítimas haviam chegado à Cadeia Pública de Cascavel um dia antes do ocorrido.

As defesas de Flávio Murilo, Ismael Nascimento e Rafael Nascimento teriam pedido que as vítimas fossem transferidas, por conta de brigas entre facções. Ainda no sábado (14), o jornal questionou à Sejus sobre a veracidade desse pedido, mas não obteve resposta.