Detento organizou plano de fuga

00:00 · 28.01.2017

As armas apreendidas seriam usadas para resgatar o preso 'Júnior Playboy', na BR-116 ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

A Polícia continua a investigação que levou à captura de quatro pessoas e apreensão de 13 armas, na última quinta-feira (26). Outros envolvidos no planejamento do resgate de um preso estão sendo procurados. O detento Daniel Júnior dos Santos Silva, o 'Júnior Playboy', 27, era o mentor do seu próprio plano de fuga e coordenava a ação dos comparsas de dentro do presídio, de acordo com o delegado Raphael Vilarinho, da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

Os resultados da operação foram divulgados, ontem, durante coletiva de imprensa na sede da DRF. A Polícia acredita que outras pessoas faziam parte do planejamento da ação criminosa, a contar pelo arsenal e pelos quatro veículos apreendidos.

As 13 armas foram encontradas na posse de Henrique de Oliveira Gomes, 22, e de uma adolescente de 17 anos, que estavam em um veículo Hyundai Azera, na Avenida da Abolição. A abordagem policial foi feita na tarde de quinta-feira (26), após investigação da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e da DRF. A Polícia descobriu que as armas seriam entregues naquela tarde a outros membros da quadrilha e realizou diligências em busca de efetuar mais prisões.

Após perseguição, o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e patrulhas do 8º BPM (Meireles) prenderam Luís Carlos Silva Melo, 30; e Francisco Océlio Mendes da Silva, 33, no bairro Mucuripe. Além do Hyundai Azera, também foram apreendidos os veículos Volkswagen Golf, Chevrolet Spin e Fiat Palio, que seriam utilizados pela quadrilha na tentativa de resgate. Os três homens foram autuados pelos crimes de receptação, associação criminosa, porte ilegal de arma e corrupção de menores.

Alvo

Segundo o titular da DRF, Raphael Vilarinho, o objetivo do grupo fortemente armado era resgatar o preso Daniel Júnior dos Santos Silva, conhecido como 'Júnior Playboy', 27 anos, na BR-116, enquanto ele estivesse sendo levado de um presídio da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) para uma audiência na 2ª Vara do Júri, no Fórum Clóvis Beviláqua.

Mesmo preso, ele também foi autuado pelos crimes de associação criminosa e corrupção de menores. Em uma conversa no aplicativo WhatsApp, encontrada em um dos celulares apreendidos no local, o usuário identificado como 'Pilantra' fala com um dos possíveis presos sobre o resgate. Ele reclama que ainda está parado no posto de combustível e quer saber o horário da audiência do preso 'Jr'.

O detento avisa ao compasar que outras pessoas "já vão chegar". Logo depois, 'Pilantra', diz que o local "está lotado de polícia" e que os agentes "estão encostando em nós".