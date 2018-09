Desembargador do CE é condenado pelo CNJ

01:00 · 19.09.2018 por Emanoela Campelo de Melo - Repórter

Carlos Rodrigues Feitosa é acusado de participar da venda de liminares, nos plantões do Judiciário cearense

O desembargador Carlos Rodrigues Feitosa foi condenado na esfera administrativa, ontem, à aposentadoria compulsória. A decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pela aplicação da punição máxima contra o magistrado foi proferida em sessão extraordinária, presidida pelo ministro Dias Toffoli. Feitosa é acusado de participar do esquema de venda de liminares, nos plantões do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), investigado pela ' Polícia Federal (PF).

Todos os votos dos conselheiros foram de acordo que o desembargador deveria ser aposentado compulsoriamente recebendo seus proventos mensais. Segundo levantamento disponibilizado pelo CNJ, o salário do magistrado é de R$ 43 mil. O julgamento foi o último da sessão realizada ontem.

O conselheiro Luciano Frota, um dos primeiros a se manifestar sobre o caso, recordou que o "processo administrativo disciplinar foi determinado pelo plenário, tendo em vista que a operação constatou que havia venda de liminares em habeas corpus, por um grupo de desembargadores". Ao falar a respeito do relatório, Frota acrescentou que já foram ouvidas as testemunhas, houve oitiva do requerido e o processo estava concluso para apreciação.

O subprocurador geral da República, Carlos Vilhena, se manifestou em nome do Ministério Público dizendo que os autos deixam nítido que o advogado Fernando Carlos de Oliveira Feitosa, um dos filhos do desembargador, foi responsável por criar um grupo na rede social WhatsApp, para noticiar aos interessados o dia em que seu pai estaria de plantão no Judiciário do Ceará.

A intenção, conforme o subprocurador, seria captar clientes que pudessem pagar pelas decisões em favor deles. O nome da operação que investiga as negociatas - 'Expresso 150' - se deu justamente pela média dos valores que eram recebidos a cada liminar concedida: R$ 150 mil.

Carlos Vilhena destacou, ainda, que em datas próximas aos plantões judiciários que Carlos Rodrigues Feitosa estava escalado para trabalhar, quantias expressivas surgiam em contas bancárias vinculadas a ele.

Para o MP, há provas contundentes, e que não deixam dúvidas, acerca da atuação do desembargador junto ao filho dele, Fernando Carlos Oliveira Feitosa, "que representava elo entre o núcleo de advogados interessados em comprar liminares", acrescentou. Vilhena afirmou também que "o desembargador procedeu de forma incompatível com a dignidade, honra e decoro das suas funções".

Procedente

O ministro Dias Toffoli votou pela condenação de Carlos Feitosa. "Julgo procedente o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para aplicar ao processado a pena de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço", declarou.

Os únicos conselheiros que pediram para não se manifestar, devido às funções que já ocuparam, foram Iracema do Vale, ex-presidente do TJCE; e Valdetário Andrade Monteiro, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará (OAB-CE).

Fique por dentro

Aposentadoria é punição máxima administrativa

A decisão pela aposentadoria compulsória contra Carlos Rodrigues Feitosa é a punição máxima que pode ser dada a um magistrado, na esfera administrativa. Porém, criminalmente, o desembargador ainda pode sofrer outras sanções. Feitosa foi afastado das suas funções devido às suspeitas de participar da venda de liminares, durante os plantões do Judiciário do Ceará. Ele é réu em três ações penais que tramitam no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O filho dele, Fernando Feitosa, também é alvo de integrar o esquema intermediando a negociata das liminares. Um dos criminosos que teria sido beneficiado por uma decisão ilegal de Feitosa é o traficante Djair de Souza Silva, o 'De Deus', que, segundo fontes ligadas à Polícia Civil do Estado do Ceará, é um dos fundadores da facção criminosa local Guardiões do Estado (GDE).