Dedetizador furta R$ 300 mil durante visitas a clientes

00:00 · 23.12.2016

Um homem foi preso por agentes do 2º DP (Meireles) após ter a prisão preventiva decretada pela 11ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza. Contra Sandro Kauip Teodósio Cajazeiras, 25, constam outros seis inquéritos por furto qualificado, todos realizados durante seus serviços como dedetizador em Fortaleza. Enquanto trabalhava, ele subtraía joias, relógios e dinheiro das residências dos clientes, que moram principalmente nos bairros Aldeota e Meireles. Ao todo, a Polícia estima que ele tenha furtado cerca de R$ 300 mil.

As investigações sobre os delitos de Sandro Cajazeiras foram iniciadas em maio, quando as primeiras vítimas procuraram a Delegacia para informar os furtos em suas residências, levando imagens de câmeras de segurança dos condomínios onde ele atuava. Com as provas e os depoimentos que o identificavam, foram abertos os primeiros inquéritos contra o acusado.

À época, Sandro ainda era funcionário de uma empresa de dedetização, mas, logo após ser denunciado, deixou o empreendimento para abrir o próprio negócio. Ele manteve contato com os mesmos clientes, se passando pelo dono da empresa anterior ou utilizando identidades falsas. Acreditando no homem, as pessoas permitiam a entrada dele nos prédios.

Conforme o titular do 2º DP, delegado Dionísio Amaral, Sandro tentava distrair as vítimas para realizar os furtos, pedindo água para misturar produtos químicos ou utilizando outros chamarizes. "Ele se aproveitava da falta de vigilância natural de algumas pessoas, já que era um profissional 'credenciado'. Ele levava os objetos, deixando só as caixas, e é comum que o dono não fique checando se eles continuam lá", relata o investigador. De acordo com a Polícia, algumas das joias furtadas pelo acusado valiam até R$40 mil reais; de outra residência, ele teria levado mais de 100 mil euros.

Depois da prisão de Sandro, ocorrida no bairro Aldeota, a Delegacia passou a receber telefonemas de mais pessoas furtadas por ele. "Acreditamos que, para além dos seis inquéritos, e com a divulgação da imagem dele, surjam de 15 a 20 novas vítimas", estima Dionísio Amaral.

Cada inquérito instaurado representará mais um pedido de prisão preventiva e uma acusação de furto qualificado por abuso de confiança contra Sandro. Segundo o delegado, ele já confessou parte dos crimes. Nas próximas etapas da investigação, a Polícia deve identificar um suspeito de ter ajudado Sandro nos furtos, assim como os receptadores dos bens levados.

Pessoas que possam ter sido enganadas por Sandro devem se encaminhar à Delegacia do 2º DP, no Meireles, para fornecer mais informações sobre o caso e abrir um inquérito policial. O delegado Dionísio Amaral aproveita para dar dicas de como evitar o golpe. "É fundamental checar a credibilidade da empresa e checando se ela realmente existe". (Colaborou Nicolas Paulino)