DCTD apreende drogas, armas e falsos distintivos

01:00 · 11.10.2017

Os delegados da DCTD, Lucas Aragão, Patrícia Bezerra e Ana Cláudia Nery, apresentaram os resultados das operações, ontem ( FOTO: KLÉBER A. GONÇALVES )

A Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) divulgou, na tarde de ontem, o balanço das operações realizadas do dia 26 de setembro de 2017 até essa segunda-feira (9). Ao longo dos 15 dias, a Especializada prendeu oito homens suspeitos de tráfico e apreendeu cerca de 40 quilos de drogas, além de 796 comprimidos de ecstasy e LSD.

Dentre as apreensões também houve o confisco de armas de fogo, seis uniformes e quatro distintivos falsos da Polícia Civil do Estado do Ceará. Conforme a diretora da Divisão, delegada Patrícia Bezerra, o material alusivo à Polícia estava com Paulo Alex Gomes da Silva.

Silva foi encontrado no Canindezinho, no último dia 26. Além dos objetos falsos, ele portava 30Kg de maconha. "Não sabemos ainda para que os uniformes e distintivos seriam usados. Estamos investigando. A apreensão mostra como os criminosos estão preparados e se organizando para enfrentar a Polícia Civil", disse Patrícia Bezerra.

Para a delegada titular da DCTD, o aperfeiçoamento das condutas criminosas praticadas no Ceará se deve à uma série de fatores. Dentre eles, o fácil acesso a técnicas que os criminosos de outros países, como a Colômbia, utilizam. Ainda conforme Patrícia Bezerra, a legislação brasileira é interpretada de uma forma branda. Como consequência, as mesmas pessoas voltam a cometer os mesmos crimes.

"Apresentamos sucessivos casos de pessoas com extensas fichas criminais. Cada vez que uma pessoa vai para o presídio, tem contato lá dentro com uma série de criminosos. Acaba adquirindo um conhecimento que é posto em prática quando é solto", ressaltou a diretora.

Em dois dias de operações, policiais civis da DCTD capturaram dois suspeitos com tornozeleiras eletrônicas. O primeiro capturado cumprindo medida cautelar foi Eduardo Ismael Alencar do Nascimento. Ele foi encontrado no bairro Conjunto Ceará portando um revólver.

No último dia 9, foi preso Alex Teixeira Marques, no bairro Papicu. Segundo a Polícia Civil, Marques havia sido solto da penitenciária há um mês e cumpria pena em liberdade, com uso da tornozeleira. Equipes da DCTD ressaltaram que Alex Teixeira foi preso tentando entregar drogas em uma praça. Na abordagem, ele atirou contra a Polícia.

Ecstasy e LSD

Também no último dia 26, equipes da Divisão apreenderam grande quantidade de drogas sintéticas. Marthon Antônio Magalhães foi preso, no bairro Damas, com 701 micro-pontos de LSD e 95 comprimidos de ecstasy. A Polícia Civil afirmou que os entorpecentes seriam comercializados em uma festa rave.

Segundo Patrícia Bezerra, Magalhães faz parte de um grupo criminoso ligado a Mário Ítalo Savir, suspeito de tráfico preso em 2015. "Mesmo preso há mais de dois anos, o Savir continua articulado com pessoas aqui fora e exercendo a traficância através dessas pessoas". Marthon Antônio já tinha antecedentes criminais por roubo de veículo e tráfico de drogas.