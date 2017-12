Criminosos metralham casa de agentes

00:00 · 18.12.2017

A residência de dois agentes penitenciários, incluindo uma ex-coordenadora do Sistema Penal do Ceará, foi alvo de um ataque criminoso na tarde ontem. Por volta das 14h, cinco suspeitos armados com fuzil e submetralhadora se aproximaram da casa das vítimas, localizada no bairro João XXIII, derrubaram o portão e dispararam contra o imóvel.

Conforme apurado pela reportagem, houve revide e um agente penitenciário chegou a ser baleado na perna. Um vídeo que circula em redes sociais mostra o momento do ataque registrado na Rua Júlio Braga. Nas imagens, os suspeitos se aproximam da casa em um veículo Pálio, da cor branca.

Dois homens armados saem do veículo e disparam diversas rajadas em direção à residência. Em seguida, os criminosos fogem no mesmo carro. No entorno da casa foram encontradas cápsulas de fuzil. Conforme a Polícia Militar, o veículo utilizado na ação foi abandonado em rua próxima ao local do crime.

A PM ressalta que o Pálio tem placas clonadas. Um outro veículo deve ter sido utilizado para auxiliar na fuga. O Grupo de Apoio Penitenciário (GAP) também esteve no local.

Buscas

A Polícia Civil investiga se o crime foi motivado devido a função exercida anteriormente pela agente penitenciária. Em nota, a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará (Sejus), informou que o outro agente penitenciário ferido no tiroteio foi levado ao hospital, mas não corre risco de morte.

A Pasta acrescentou que o local alvo do ataque é uma residências conjugada, onde moram os dois servidores. A Sejus informou ainda que está sendo prestado o apoio necessário aos agentes e às famílias. Até o início da noite de ontem, a Polícia permanecia em diligências e nenhum suspeito havia sido capturado.