Criminosos do CV filmam e divulgam invasão

Imagens da invasão de uma facção a um território rival, no bairro São Miguel, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), motivou um reforço da PM no local, ontem. Houve confronto armado entre dois grupos criminosos e três suspeitos foram presos, no domingo (16). De acordo com um oficial da Corporação, que preferiu não se identificar, o Comando Vermelho (CV) atacou inimigos da organização Guardiões do Estado (GDE). A ação foi filmada pelos invasores. Não há informações sobre feridos.

Na gravação, cerca de 10 homens armados efetuam vários disparos e proferem ameaças e xingamentos, para intimidar os rivais, enquanto avançam pelas ruas do bairro. Em meio ao tiroteio, um jovem substitui as inscrições da GDE cobrindo-as com as letras 'CV'. O bando invasor seria morador do Parque das Nações, próximo ao São Miguel, segundo a fonte. Nas imagens, os suspeitos citam várias vezes o nome 'Bebeto', que a Polícia suspeita que seja 'Gilberto Playboy', um dos líderes da quadrilha.

Após dispersar a ação criminosa, a PM reforçou o patrulhamento na região do conflito. Conforme o oficial, duas viaturas realizam diligências com frequência na comunidade, para inibir novos confrontos.

Prisões

O policial entrevistado contou que, no momento do ataque, uma composição da PM passava pelas proximidades, ouviu os tiros e pediu apoio. Quatro equipes do BPChoque auxiliaram na perseguição aos criminosos.

José Roberto Alves da Silva Filho, 22, foi preso na posse de um revólver calibre 38. Na sequência das diligências, a PM encontrou outros dois suspeitos, em uma casa, na Rua Espanha, no Parque das Nações. No imóvel, foram presos Francisco Lucas de Sousa Matos, 21; e Mateus Sousa Andrade, 18.