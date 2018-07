Criminoso do Ceará capturado em São Paulo

01:00 · 18.07.2018

Carlos Odeon Bandeira, o 'Jow', 34, era um dos homens mais procurados do Estado. Ele estava em um apartamento em São José dos Campos, São Paulo

O foragido da Justiça do Ceará, Carlos Odeon Bandeira, o 'Jow', 34 anos, um dos homens mais procurados do Estado, foi preso por equipes da Polícia Civil do Ceará, na última segunda-feira (16), em São Paulo. Segundo o delegado Wiliam Lopes, do Departamento de Polícia do Interior (DPI) Sul, que participou das diligências, 'Jow' é apontado como chefe da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em Quixeramobim e em Milhã, no Sertão Central.

Jow também é acusado de ser líder da quadrilha que resgatou três detentos da Cadeia Pública de Milhã. Na ocasião um sargento da Polícia Militar foi morto. Ele foi preso logo depois, mas fugiu da carceragem do Complexo de Delegacia Especializadas (Code), na noite de 14 de dezembro do ano passado. Utilizando documento falso estava vivendo tranquilamente na cidade paulista de São José dos Campos.

Segundo Wiliam Lopes, a prisão de 'Jow' ocorreu no apartamento onde ele estava morando. Ele reagiu à prisão e apresentou documentos falsos. No imóvel foram apreendidos R$ 26 mil em espécie e ainda cadernos com anotações de controle de tráfico de drogas. Carlos Odeon foi autuado em flagrante por falsidade ideológica, mas será recambiado para Fortaleza, por força de um mandado de prisão da Justiça cearense.

Considerado um dos criminosos mais perigosos do Ceará, 'Jow' foi preso graças a um trabalho conjunto da Polícia Civil cearense com as polícias Civil e Militar da cidade paulista. Os trabalhos de investigação contaram com o auxílio de policiais da delegacia de Quixeramobim e da Coordenadoria Integrada de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), acrescentou o delegado William Lopes.

A SSPDS informou, em nota, que 'Jow' é investigado no Estado pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo o Órgão, "a Polícia Civil realiza tratativas para realização da transferência dele para o Ceará".