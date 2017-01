Criança morre atropelada por veículo desgovernado

00:00 · 30.01.2017

O veículo invadiu a casa onde estavam a criança e outras pessoas. A mulher que guiava o automóvel foi presa e autuada em flagrante ( Foto: Reprodução/TV Diário ) De acordo com testemunhas, David Souza Marques, de cinco anos, foi atropelado e morreu na hora

Uma criança de cinco anos foi atropelada e morreu na manhã de ontem, na Rua Raimundo Marques, no bairro Canindezinho, em Fortaleza. De acordo com testemunhas, David Souza Marques estava na calçada da casa dele com o pai e outras pessoas, no momento em que um veículo Hyundai, modelo HB-20, guiado por uma mulher identificada como Antônia Marília Jacó da Silva, de 26 anos, avançou sobre a calçada e atingiu a criança.

Outra pessoas que também estavam no local conseguiram se desvencilhar do avanço do automóvel. O pai de David, que estava em frente à porta da casa onde moravam, ficou ferido.

A motorista saiu do local e tentou se abrigar em uma residência próxima, segundo ela, por receio das reações da população do bairro. Os moradores ligaram para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que acionou uma viatura da Polícia Militar.

Quando chegaram ao local, os militares prenderam a condutora. Marília Silva foi levada para o 12º DP (Conjunto Ceará) para prestar esclarecimentos. O caso é tratado como crime inafiançável, pois foi qualificado com a invasão da residência.

Como a Delegacia não tem uma xadrez para abrigar mulheres, ela foi encaminhada para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Álcool

Um resultado provisório do laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará apontou como inconclusivo o uso de bebidas alcoólicas. Um fonte da Polícia Civil disse que, embora o equipamento não tendo atestado a embriaguez, Marília tinha sinais físicos de que havia ingerido bebida alcoólica. Testemunhas informaram que, além de alcoolizada, ela estava com o filho no carro.