Criança é morta no Bom Jardim

01:00 · 26.04.2018

Policiais militares trocaram tiros com criminosos por duas vezes, no Bom Jardim ( FOTO: MARCOS DUBLÊ )

Uma criança de seis anos morreu, na tarde de ontem, após ser baleada durante um confronto entre criminosos e policiais no bairro Bom Jardim. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) a menina chegou a ser conduzida para uma unidade de saúde na Parangaba, mas morreu quando recebia atendimento.

Durante as diligências, uma mulher de 55 anos de idade e um policial militar também foram alvejados. A Pasta informou que as duas vítimas também foram socorridas. O militar recebeu alta médica, e a mulher segue em atendimento no hospital.

Devido à morte da criança, moradores do Bom Jardim atearam fogo em pneus no início da noite de ontem e pediram por Justiça. A manifestação aconteceu na Rua Bom Jesus.

Operação

A operação desencadeada na tarde desta quarta-feira (25) aconteceu após um confronto registrado horas antes, ainda durante a madrugada, na Comunidade do Urubu, no Bom Jardim, entre PMs e criminosos. Segundo a Secretaria da Segurança, duas mulheres foram presas e uma arma foi apreendida. Os nomes das suspeitas não foram revelados.

A Pasta também informou que o procedimento para apurar o caso foi aberto na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). No local, as mulheres foram autuadas por tentativa de homicídio e homicídio. A Especializada é responsável por investigar o caso.

Essa foi a primeira morte de criança contabilizada pela SSPDS em abril deste ano.