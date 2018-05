Corpo de mulher é retirado de túmulo

01:00 · 01.05.2018

O corpo de uma mulher, enterrada no último domingo (29), foi retirado de um túmulo e encontrado sem roupas, no Cemitério Público do Município de Pentecoste (a 104 km de distância da Capital), na manhã da última segunda-feira (30).

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, após populares encontrarem o cadáver no chão.

"A Polícia Militar está em diligências no sentido de identificar e prender o autor do crime. A Delegacia Regional de Itapipoca (da Polícia Civil), plantonista da região, é responsável pela investigação", informou a SSPDS.

Equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também foi deslocada para o Cemitério, para periciar o corpo e colher provas do crime. Questionada se foi comprovado o vilipêndio a cadáver, a Secretaria da Segurança Pública afirmou, através da assessoria de comunicação, que as suspeitas estão sendo averiguadas por meio de exames periciais e investigações.