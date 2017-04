Corpo de menina é achado em lixo; mãe diz que é de Débora

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 09:52 por Messias Borges - Repórter

A Pericia Forense do Ceará (Pefoce) e a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local fazendo os primeiros levantamentos sobre o corpo A Polícia foi acionada pelos profissionais da limpeza urbana e compareceram ao local, onde constaram que havia o corpo de uma criança ( Fotos: Natinho Rodrigues )

O corpo de uma menina de aproximadamente quatro anos foi encontrado em estado de decomposição avançado, em meio ao lixo, ao lado do viaduto da Via Expressa, que fica sobre a Avenida Pontes Vieira, no bairro Cocó, na manhã de sexta-feira (7). Daniele dos Santos, mãe da pequena Débora Lohany de Oliveira, raptada na noite do dia 27 de março, na Comunidade do Lagamar, afirmou ao Diário do Nordeste que reconheceu o corpo como sendo o da filha. Entretanto, a Polícia aguarda o resultado do exame de DNA, que deve sair em cerca de 10 dias, para identificar oficialmente o cadáver.

Após sete dias em que a Polícia realizou buscas na região onde Débora foi raptada e onze dias de investigação policial, o corpo da pequena pode ter sido encontrado por profissionais da limpeza urbana, enquanto realizavam seu trabalho. O corpo estava em uma caixa aberta, coberta por mato e pedra. "Fomos nós que achamos no meio do lixo. É uma menina ainda pequena", afirmou um dos catadores, enquanto continuava a coleta, a poucos metros do corpo.

Quando perceberam que se tratava de um corpo, os profissionais da limpeza urbana acionaram a Polícia pelo telefone. "Recebemos via Ciops uma ocorrência de um achado de cadáver, que tinha as características de uma criança. No local constatamos que tinha um chinelo de criança, um cabelo um pouco grande", contou o soldado Facundo, da primeira equipe da Polícia Militar que chegou ao endereço e começou a isolar a área.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) chegou por volta de 9h, realizou os procedimentos iniciais, junto com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e recolheu o corpo. Familiares de Débora Lohany compareceram ao local, mas não tiveram acesso ao cadáver.

Uma vizinha da mãe da criança, Débora Freitas, acompanhou a retirada do corpo, à distância. "Eu vim porque a Daniele (mãe da criança) está muito abalada e não tinha condições. Está todo mundo desesperado. A nossa esperança é de que não seja ela", afirmou Débora, antes de Daniele reconhecer o corpo.

Investigação

O delegado da DHPP Levy Louzada confirmou que as características da vítima se assemelham com Débora Lohany, mas pediu cautela para aguardar o resultado do exame de DNA. "Seria prematuro eu dizer que o corpo encontrado no local é da Débora. Mas, de qualquer forma, foi encontrado um corpo de uma criança, com a idade compatível com a dela", declarou.

A mãe de Débora Lohany diz que o corpo é da filha. A menina brincava com outra criança quando sumiu

As primeiras provas coletadas apontam que a morte aconteceu em outro local e o corpo foi apenas desovado naquele ponto, segundo Levy Louzada. "O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição. Inclusive, entrei em contato com o perito para ver se o local tinha sido utilizado para a prática de homicídio. O perito deu a entender que não, até porque a vítima foi encontrada num local ermo, envolta a uma caixa de papelão, o que denota então que o local foi utilizado como desova. Vamos diligenciar para tentar identificar câmeras, ouvir o pessoal que fazia recolhimento de lixo para saber em quais dias eles realizam a coleta. Vamos verificar todas as possibilidades de como o corpo chegou até aqui e os possíveis autores. Vamos caminhar para desvendar esse caso".

Reconhecimento

"É ela". Com esta frase curta, mas cheia de dor, Daniele dos Santos, mãe da menina Débora Lohany, afirmou que o corpo encontrado próximo à Via Expressa é de sua filha. Daniele esteve no local do achado de cadáver, mas disse que, naquele momento, não teve forças para ver a criança morta.

Após o corpo ser levado à sede da Pefoce, Daniele foi chamada para reconhecê-lo, o que foi possível através do chinelo de cor rosa e da roupa encontrados junto ao cadáver, que ela identificou como sendo de Débora.

O cunhado de Daniele, Evandro Araújo, revelou que a família já está se preparando para fazer o enterro de Débora, apesar de não ter a confirmação que o corpo é dela. "O corpo não foi liberado hoje (última sexta-feira), deram o prazo de 10 dias para sair o resultado. O avô da Débora tem plano e vamos ver o enterro. Não sabemos quando vamos receber o corpo", afirmou.

O perito geral, Ricardo Macedo Lima, disse que a Pefoce realizará exames na ossada para identificar quais tipos de violência o corpo, possivelmente de Débora, teria sofrido. Segundo ele, a Instituição pretende emitir o resultado do DNA no menor tempo possível, que seria cerca de 10 dias. (Colaboraram Felipe Lima e Emanoela de Campelo Melo)