Corpo achado em carrinho de reciclagem

01:00 · 13.09.2018 / atualizado às 01:01

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um carrinho de reciclagem, abandonado no Conjunto Prefeito José Walter, na manhã de ontem. O cadáver estava vestido apenas por um short. Uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) esteve no local e recolheu a mulher, que não portava documentos, e não foi oficialmente identificada ao dar entrada no órgão.

Conforme a PM, a vítima apresentava uma lesão na cabeça, provavelmente, provocada por uma pancada com algum objeto cortante. O corpo estava em posição que sugere que tenha sido apenas jogado no carrinho, e pode ter sido desovado no local, conforme os policiais militares. Ninguém foi preso pelo crime, nem a suposta motivação foi mencionada pelas autoridades, por enquanto.

No fim da noite da última terça-feira (11), outra mulher havia sido assassinada, na Rua Coronel Fabriciano, na Granja Portugal. Ela foi alvejada por disparos de arma de fogo. A jovem não teve a identidade divulgada. No local do crime, a PM afirmou que a vítima era passageira de um veículo que prestava serviço a um aplicativo de transporte.