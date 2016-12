Coronel reformado é alvo de operação da PF

00:00 · 21.12.2016

Material apreendido pelos policiais federais na sede da empresa, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foi levado à sede da Superintendência da Polícia Federal, no bairro de Fátima, em Fortaleza

Um coronel reformado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi preso pela Polícia Federal (PF)por porte ilegal de arma de fogo, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no dia de ontem. Pouco depois da detenção, o militar, que não teve o nome revelado pela PF, pagou a fiança e irá responder ao crime em liberdade.

Além da prisão, o coronel foi alvo de operação dos federais por ser responsável por uma empresa de segurança privada clandestina. Os policiais foram cumprir um dos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal na residência do militar, onde encontraram uma arma de fogo de calibre permitido, porém desacompanhada de registro, o que levou à prisão em flagrante do homem.

O outro mandado foi cumprido na sede da empresa, que funcionava clandestinamente em um sítio - em endereço também não divulgado - realizando atividades de vigilância privada não autorizadas pela Polícia Federal. O estabelecimento foi notificado e obrigado a encerrar as atividades de imediato.

No local, os policiais federais encontraram e apreenderam equipamentos utilizados em serviços de segurança, como seis placas de coletes balísticos, quatro coldres de armas, quatro protetores de joelhos e 16 tonfas (espécie de bastão retrátil).

Vigilância

A Polícia Federal (PF) explicou, em nota emitida pela assessoria de comunicação sobre a prisão do militar, que uma de suas funções é fiscalizar e autorizar as atividades de vigilância privada em todo o território brasileiro.

Segundo a Instituição, essas atividades devem ser exercidas por empresas de vigilância legalizadas ou por empresas com outras atividades que contratam seus próprios vigilantes (conhecida como vigilância orgânica).

"O controle sobre as atividades de segurança privada objetiva a qualidade dos serviços prestados, por meio da fiscalização das empresas prestadoras do serviço de vigilância privada, das empresas com vigilância orgânica, dos vigilantes, bem como dos cursos de formação dos vigilantes", afirmou a PF na nota.

Na ocorrência de ontem, os policiais federais puderam colocar em prática conhecimentos que adquiriram no III Curso Teórico e Prático em Segurança Privada - Região Nordeste, realizado em Fortaleza, entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro deste ano.

O curso, que foi supervisionado pela Academia Nacional de Polícia (ANP), consistiu em aulas teóricas-práticas sobre emissão do certificado de vistoria para empresa e vigilantes, comunicação de ocorrências, segurança bancária, empresas clandestinas, processo punitivo e atribuições da PF.