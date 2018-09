Confronto deixa um morto em Icó

01:00 · 21.09.2018

A vítima do confronto era apontada como autor de um homicídio, ocorrido no último sábado (15)

Um jovem identificado como Marcos Costa dos Santos, 19 anos, o ‘Boca de Macaco’, suspeito de homicídio e de tráfico de drogas, na cidade de Icó, foi morto por volta das 20h de quarta-feira (19), durante um confronto com uma patrulha do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio). Os PMs receberam uma denúncia de que o suspeito estava em uma casa, na Rua F, no bairro Sol Nascente, e teria sido recebida a bala, quando foi averiguar o fato.

Marcos dos Santos correu em direção a um matagal e efetuou disparos contra os policiais, que revidaram. A vítima foi alvejada e tombou, em posse de um revólver calibre 38. O suspeito chegou a ser socorrido pelos policiais em uma viatura, para o Hospital Regional de Icó, onde morreu horas depois.

O tenente Hoodson Ferreira de Albuquerque, comandante do BPRaio no Município, contou que a vítima era apontada como autor de um homicídio ocorrido no último sábado, que teve como vitimou Carlos Eugênio Jerônimo de Lima, 57 anos.

Um casal foi preso na casa onde estava Marcos Santos. Lucas Soares de Sousa e Iracema Souza da Costa tinham cinco munições intactas, calibre 38; um celular; uma pequena quantidade de maconha; e uma moto roubada, no último fim de semana, no Município de Cedro.