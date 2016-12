Condenado a 14 anos por homicídio é capturado

00:00 · 28.12.2016

Um homem acusado de homicídio duplamente qualificado e que era foragido da Cadeia Pública de Massapê (a 272Km de Fortaleza) foi preso, ontem, por policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça.

De acordo com o processo, no dia 11 de junho de 2009, Francisco Nivaldo Sousa Soares matou um homem identificado como Epitácio Ferreira. O crime ocorreu na localidade de Sítio Recife, Distrito de Padre Linhares, no município de Massapê.

A vítima estava na companhia do filho quando foi atingida por três tiros. O homicídio teria como motivação uma disputa por terras entre as famílias.

A defesa de Nivaldo sustentou a tese de legítima defesa. No entanto, ele foi condenado à pena de 14 anos de reclusão em regime inicialmente fechado no dia 21 de agosto de 2011.

Fugitivo

Enquanto cumpria a pena, ele fugiu da Cadeia Pública de Massapê. No entanto, ontem, acabou preso por policiais civis. Após a recaptura, Francisco Nivaldo Sousa Soares foi levado novamente para Massapê.