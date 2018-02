Comunidade é vítima de uma sucessão de falhas

01:00 · 27.02.2018

Djair é investigado pela Polícia Federal por suspeita de comprar uma liminar e seria mandante da chacina

Sobram faltas na Comunidade do Barreirão, no bairro Cajazeiras. Parte das ruas sem asfalto, esgotos a céu aberto, casas construídas de forma desordenada. Não bastasse todos os problemas que a comunidade já enfrentava, a chacina escancara como as coisas vão mal: o homem apontado como mandante do massacre havia saído da cadeia, após a suposta compra de um habeas corpus, durante um plantão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), sob a responsabilidade do desembargador Carlos Feitosa.

Passado um mês do massacre, 16 suspeitos de participarem do caso foram identificados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Dentre os nomes apontados pela Polícia Civil, um estava preso, outro foi morto, 10 foram capturados e quatro seguem foragidos.

Leia ainda:

Os mentores da chacina seriam Djair de Souza Silva, 29, investigado pela Polícia Federal pela possível compra de uma decisão judicial; e Noé de Paula Moreira, que seria um dos líderes da facção mandante. Segundo a família de Noé de Paula Moreira, interno há três anos do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira (IPPOO II), em Itaitinga, o homem não é, sequer, ligado a alguma facção, e não teria ordenado a chacina.

A esposa e a irmã do detento consideram que para dar uma resposta satisfatória à população, a Polícia teria responsabilizado Moreira. "Não conheço esse Noé que a Polícia diz que ele é. Meu esposo não faz parte de nenhuma facção, ele é da massa carcerária. Depois que apareceu na mídia que ele tinha liderado aquilo, eu perguntei diretamente se essa relação existia. Fizeram ele de bode expiatório, só para mostrarem um culpado", afirmou Emésia Moreira.

Cledina Souza diz que o sossego da família acabou desde que as autoridades apontaram Noé Moreira, seu irmão, como responsável direto pelas 14 mortes nas Cajazeiras. Segundo a família, as investigações ainda não chegaram aos verdadeiros culpados.

Liberdade comprada

A participação de Djair de Souza Silva na chacina poderia ter sido evitada, se ele não tivesse sido beneficiado por uma sentença, provavelmente, ilícita.

O traficante, conhecido como 'Bedeca', é integrante da facção Guardiões do Estado (GDE) e teria pago R$ 150 mil por um habeas corpus, em um domingo do mês de julho de 2013. Desde então, Djair Silva estava solto.

Quando foi recapturado, sob a suspeita de ter ordenado a chacina, o suspeito estava em um apartamento de luxo, no bairro Cocó. Segundo a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Adolescentes, donas de casa, comerciantes, vendedores e um motorista estão entre as vítimas da Chacina das Cajazeiras. Conforme relatos de testemunhas, algumas delas, sequer, participavam da festa no 'Forró do Gago'. Dos 14 nomes divulgados na lista da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), estão seis mulheres e oito homens.

Para a comunidade, resta a dúvida se o número de vítimas da matança é realmente 14, já que testemunhas dizem que outras pessoas que tentaram fugir do local também foram mortas.