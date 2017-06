Comerciante é executado a tiros

00:00 · 07.06.2017

A vítima voltava para casa a pé, quando foi abordada pelos dois atiradores ( Foto: Naval Sarmento )

Um comerciante identificado como Idalércio Cunha, 37, foi morto a tiros enquanto caminhava na Rua 3, no bairro Alto Alegre, em Maracanaú. A Polícia trabalha com duas hipóteses para o crime: erro de execução, ou, uma suposta vingança contra a vítima. O comércio de Idalércio foi assaltado há cerca de um mês. Os suspeitos do roubo foram agredidos pela população, mas conseguiram fugir.

Na última segunda-feira (5), a vítima foi abordada por homens armados. Os executores dispararam diversas vezes contra o comerciante e fugiram. A vítima sofreu lesões na cabeça e morreu antes de ser socorrida.

O comerciante, que não tinha antecedentes criminais, costumava deixar o carro em um estacionamento próximo ao local do crime e seguia a pé para a residência. Ele era proprietário de um comércio, na Avenida Cônego de Castro, próximo ao Anel Viário. Há cerca de um mês, o estabelecimento foi assaltado por dois homens.

Durante a fuga, a dupla teria sido interceptada por moradores da região e sofreram uma tentativa de linchamento. Contudo, os suspeitos escaparam do local e, supostamente, teriam voltado para se vingar.

A Perícia Forense (Pefoce) e a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local, para realizar as apurações iniciais. A DHPP segue com as investigações, com o objetivo de elucidar as reais motivações do crime e identificar os responsáveis pela ação.